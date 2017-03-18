Maltepe’de bir rüya daha gerçek oldu

Gülsuyu-Gülensu planlarından sonra, yıllardır kangren haline gelen ve Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nin tamamını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Gülsuyu ve Gülensu planlarından sonra, Başıbüyük mahallemizin planlarının geçmesinden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Maltepe Başıbüyük 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliğiyle onaylandı. Başıbüyük’te açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde halkla birlikte ve halkın öncelikleri baz alınarak plana düşülen notlar, Büyükşehir Belediyesi’nce de plana işlendi. Ormanlık alanlar haricinde Başıbüyük’ün tamamını kapsayan ve yaklaşık 22 binlik nüfusun etkileneceği planda emsal oranı, bir önceki plana göre arttırılarak, toplu uygulamayla 1.75 olarak belirlendi. Planlarının askıya çıkması sonrası, bu plana uygun olarak 1/1000 ölçekli planlar, Maltepe Belediyesi’nce hazırlanacak ve dönüşüme başlanacak. Planların İBB’de kabul edilmesinin ardından bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün halkımız adına büyük bir sevinç yaşıyorum. Gülsuyu ve Gülensu planlarından sonra, Başıbüyük mahallemizin planlarının geçmesinden dolayı çok mutluyuz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın şahsında, tüm çalışma ekibine ve İBB Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Planlar, halkımıza ve Maltepemize hayırlı olsun” diye konuştu.

PLANDAN NOTLAR

*Başıbüyük’ün toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare. (100 hektar)

*Bölgede yaklaşık 22 bin kişi yaşıyor ve bin 915 bina bulunuyor.

*Bağımsız bölüm sayısı ise 6 bin 26.

*Plan, 2005 yılında yapılan plana göre emsalde artış sağladı. Emsal, toplu uygulamayla 1.75 olarak belirlendi.

*Planla, kötü olan yapı stoku da yenilenebilecek.