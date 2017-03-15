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MALTEPE’DE ÇANAKKALE ANMASI

Maltepe’de Çanakkale anması

Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir konser düzenlendi. Konserde Çanakkale’de şehit olanlar anıldı.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Çanakkale Zaferi” konseri düzenlendi. Konserde Serkan Boran, Nurşah Acun ve Elif Buse Doğan sahne aldı. Boran, 18 Mart 1915’de bütün imkânsızlara rağmen Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığını belirterek, “Bu destanı yazan aziz şehitlerimizi böyle anlamlı bir günde gönlümüz sevgi, şükran ve minnet dolu olarak bir kez daha anıyoruz. Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Konserde, Çanakkale Deniz Savaşı’nda yaşananları ve hikâyeleri anlatan Çanakkale türküleri seslendirildi.  Nurşah Acun, güçlü yorumuyla dinleyicilerin beğenisini topladı.  TRT Müzik’te “Aşk İçin” isimli müzik programını hazırlayıp sunan Elif Buse Doğan da, sahne performansıyla büyük alkış aldı.

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