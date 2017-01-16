Maltepe’de çocuklar eğlenerek öğreniyor

Maltepe Belediyesi’nin ocak ayında ücretsiz gösterimini gerçekleştirdiği çocuk oyunları, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde hafta sonları minik tiyatroseverler için perdelerini açıyor. Mavi Kumpanya oyuncuları bu hafta sonu ilk olarak “Hayvanat Bahçesi Hikayesi” isimli oyunu sahneledi. Oyunda, hayvanat bahçesinden kaçan hayvanların başlarından geçen maceralara yer verildi. Sevginin ve dostluğun kazandığı oyun, miniklerin beğenisini topladı.

“ÇILGIN MUCİT”

Pazar günü ise “Çılgın Mucit Lilly” isimli oyun sahnelendi. Yaz tatili boyunca ünlü bir profesörün yanında ders almak isteyen Lilly’nin macerasını minikler, ilgiyle izledi. Oyunda çocuklarda yaratıcılığın geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Elif Terzi’nin yazdığı, Handan Taşdemir ve Seda Uyanık’ın yönettiği oyunda Gürcan Ali Gül, Simay Kaplan, Nahide Alpay ve Serkan Arslan rol aldı.