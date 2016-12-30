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MALTEPE'DE KORKUTAN PATLAMA

Maltepe'de korkutan patlama

Maltepe'de bir restoranın yanında şiddetli patlama meydana geldi.

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Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yanında şiddetli patlama meydan geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerine bomba imha ekipleri istedi. Ölen ve yaralanan olmadığı patlamanın kaynağı araştırılıyor.

Maltepe'de korkutan patlama

DHA
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