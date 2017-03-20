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MALTEPE’DE ''MEDDAH'' RÜZGARI ESTİ

Maltepe’de ''Meddah'' rüzgarı esti

Meddahlık kültürünün son temsilcilerinden olan usta oyuncu Mehmet Esen, “Meddah” isimli tek kişilik gösterisiyle, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

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Esen gösterisinde izleyicileri, Türk halk tiyatrosunun önemli bir kolu olan meddahlık geleneğiyle tanıştırdı. Maltepe Belediyesi’nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleşen gösterime, Maltepeli sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 1980 yılında Erkan Yücel ve Haldun Taner’in teşvikiyle meddahlığa başlayan Mehmet Esen, gösterisinde meddahlık serüvenini ve hayat hikâyesini mizahi bir dille paylaştı. Taklitleri, canlandırmaları ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Esen, anlattığı hikayeleriyle kahkaha rüzgarı estirdi. Esen gösterisini, "Korkmirem" isimli Azeri türküsünü seslendirerek tamamladı.

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