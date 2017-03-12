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MALTEPE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 6 YARALI

Maltepe'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Maltepe'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

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Maltepe'de üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

İstanbul  Maltepe Sahilyolu'nda  üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Savaş Ağırman'nın kullandığı araç iddiaya göre seyir halindeki Sevilay Paşavul yönetimindeki otomobile daha sonrada kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Bıyıklının kullandığı araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kartal Lütfü Kırdar Eğtim ve Araştırma ile Fatih Sultan Mehmet hastanelerine kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yapılan kontrollerde Savaş Ağırma'nın 87 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kaza nedeniyle trafikte kısa süre aksamalar meydana geldi. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

AA
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