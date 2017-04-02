Maltepeli çocuklar Nasreddin Hoca’yı çok sevdi

Mavi Kumpanya oyuncularının gösterimini yaptığı “Nasreddin Hoca Fıkralarıyla Aramızda” isimli oyun, Maltepe Belediyesi Prof. Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyunda mizah kahramanı Nasreddin Hoca çocuklara oyunlar oynatıp bir yandan da fıkralar anlattı. Maltepeli minikler fıkraları ve hazır cevaplılığıyla tanınan, doğru yolu ve iyilikleri gösteren Nasreddin Hoca ile eğlenceli ve kahkahanın eksik olmadığı bir oyun izledi. Ece Şeker’in yazıp yönettiği oyunda Nazım Hikmet Yıldırım, Cemil Aydın, Salih Koçhan, Selin Yadigar ve Özlem Güney rol aldı.

“KAHRAMAN KURTARICI HAYDİ” SAHNELENDİ

Günün ikinci oyununda Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu, “Kahraman Kurtarıcı Haydi” isimli oyunun gösterimini yaptı. Çiftçi bir ailenin başından geçen maceralara yer verilen oyunda, Haydi isimli karakterin aileye verdiği destek anlatıldı. Müzik ve danslar eşliğinde sahnelenen oyunda çocuklara doğa ve hayvan sevgisi anlatıldı. Çocuk edebiyatındaki çalışmaları ile yurt dışında da ünlenen Yalvaç Ural’ın yazdığı oyunu Yiğit Pakmen yönetti. Süpervizörlüğünü Kerem Alışık’ın yaptığı oyunda Barış Önder, Dalya Uçankuş, Ezgi Akçay, Gökçe Mağdala, Gökçen Arık Aytekin, Mahmut Irmak, Merve İbiş, Onur Uslu, Öykü Mehrioğlu, Serkan Beşiroğlu ve Tahsin Zafer Aslan rol aldı. Oyunu ilgiyle izleyen minik tiyatroseverler aileleri ile birlikte Maltepe'de keyifli bir pazar günü yaşadı.