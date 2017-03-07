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MALTEPELİ KADINLAR KURABİYELERLE DİLEK TUTTU

Maltepeli kadınlar kurabiyelerle dilek tuttu

Maltepe’de “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında, bin kadına üzerlerinde çeşitli dileklerin yer aldığı kurabiyeler dağıtıldı.

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Maltepe Belediyesi, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kapsamındaki etkinliklerine start verdi. Fındıklı ve Küçükyalı mahalleleriyle başlayan etkinliklerde kadınlara, Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı tarafından özenle hazırlanan ve üzerlerinde çeşitli dileklerin yer aldığı kurabiyeler dağıtıldı. Sevgi, umut, özgürlük, aile, huzur, sağlık, ev ve araba dileklerinin bulunduğu ve şeker hamuruyla pastaların üzerine tutturulan dileklerle kadınlar, geleceğe yönelik duygularını ifade etti. İki mahallede yaklaşık bin kadının katıldığı etkinlikler,  16 Mart tarihine kadar sürecek.

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