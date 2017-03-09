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MALTEPELİ KADINLARIN 8 MART COŞKUSU

Maltepeli kadınların 8 Mart coşkusu

Maltepe Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ilçe meydanında düzenlediği ve İstanbul Kadın Orkestrası’nın da sahne aldığı etkinlikte, yüzlerce Maltepeli kadın gönüllerince eğlendi.

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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Maltepe ilçe meydanında düzenlenen etkinliğe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,  belediye çalışanları ve Maltepeli kadınlar katıldı.  Etkinlikte, İstanbul Kadın Orkestrası sevilen şarkı ve türkülerini kadınlar için seslendirdi. İlçe meydanındaki Atatürk anıtına kadınlarca gül bırakılırken, meydanda da büyük bir coşku içerisinde halaylar çekildi, türküler söylendi. Etkinlikte, kadınlara üzerlerinde çeşitli dileklerin yazdığı kurabiyeler dağıtıldı. 

ÖLEN KADIN İŞÇİLER ANILDI

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ankara’da yapılacak Kadınlar Günü organizasyonu için yola çıkan Türk Metal Sendikası üyesi 7 kadının ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve kendilerini saygıyla andıklarını belirterek, “Bugün unutulmaz sevdalarımızın günü. Töre, namus ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden bütün kadınlar önünde saygıyla eğiliyorum. Maltepe’de kadınlar erkeğe yol yordam gösterir, erkeklerin yanlış yapmasını engeller. Aslında biz erkekler olarak şanslıyız ki, bu kadar nadide, bu kadar değeri kadınla birlikte yaşıyoruz. Gönül arzu ediyor ki yılda sadece bir defa değil, yılın her günü, güneş doğduğu andan itibaren karanlığın bütün dehlizlerini yıkacak o gözlerdeki ışıklarla birlikte yaşamımızı kadınlarımıza adayalım, onlarla yaşamımızı renklendirelim” diye konuştu.  

“NAMUSU YÜREĞİNDE ARAYACAKSIN”

Başkan Kılıç konuşmasında, Maltepeli kadınların ortak açıklaması diyerek şunları kaydetti: “Cennet kadının ayağının altındadır. Eğer eşinizin, annelerinizin, sevdiklerinizin ve kız evlatlarınızın bu ülke topraklarında, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde yaşayacak birer Cumhuriyet kadını olmalarını istiyorsanız, her biriniz bir Zübeyde Ana olmasını istiyorsanız, o zaman çocuklarımıza daha fazla değer vereceğiz. Bu nedenle buradan Maltepeli kadınların sesini bütün Türkiye’ye haykırıyoruz. Diyoruz ki; sakın ola ki elini bana kaldırma oğul; ben senin ananım, senin sevdanım, senin bacınım. Namusu bende değil, namusu önce kendi yüreğinde arayacaksın.”

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