Maltepeli miniklere çömlek eğitimi

Belediyeye bağlı 5 kreşte eğitim alan minik öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız ve ekibi tarafından düzenlenen çömlek etkinliğine katıldı. Oldukça heyecanlı olduğu görülen çocuklar, hem kil ile çalışarak el becerilerini geliştirdi, hem de öğretmenlerinin ve kendilerinin yüzüne kil sürerek eğlenceli vakit geçirdi.