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MALTEPELİ MİNİKLERE ÇÖMLEK EĞİTİMİ

Maltepeli miniklere çömlek eğitimi

Maltepe Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören 230 minik öğrenci, unutulmaya yüz tutan ve Unesco tarafından koruma altına alınan çömlek sanatıyla ilgili uygulamalı eğitim aldı.

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Belediyeye bağlı 5 kreşte eğitim alan minik öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı Osman Yıldız ve ekibi tarafından düzenlenen çömlek etkinliğine katıldı. Oldukça heyecanlı olduğu görülen çocuklar, hem kil ile çalışarak el becerilerini geliştirdi, hem de öğretmenlerinin ve kendilerinin yüzüne kil sürerek eğlenceli vakit geçirdi.

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