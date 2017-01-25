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MALTEPELİ ÖĞRENCİLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Maltepeli öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor

Maltepe Belediyesi, ilçedeki öğrencilere “Canlılar Yaşam Ortaklarımız” konulu proje kapsamında, hayvanların bakım ve tedavileri hakkında bilgi verdi. Bu sayede çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanıyor.

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İBB Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu’nda eğitim gören beşinci sınıf öğrencileri, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. “Canlılar Yaşam Ortaklarımız” konulu proje kapsamında öğrencilerce, karıncaları öldürmeden uzaklaştırma amaçlı geliştirilen tarçınlı ve limonlu karınca savarlardan veterinerlik birimine numune bırakıldı. Öğrenciler veterinerlik birimine bağlı “Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi”ni de ziyaret ederek, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç’tan bilgi aldılar. Öğrencilere burada hayvan sevgisi aşılanırken, birimin veteriner hekimlerince de 100 öğrenciye hayvan sevgisi konusunda seminer verildi.

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