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MALTEPE’NİN CADDELERİ GÜZELLEŞİYOR

Maltepe’nin caddeleri güzelleşiyor

Maltepe Belediyesi, ana caddeler üzerinde güzelleştirme çalışmaları başlattı. Çalışmaları yerinde denetleyen ve bölge esnafını ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnafın taleplerini dinledi.

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Çalışmalar kapsamında ilk olarak, Zümrütevler Mahallesi’ndeki ana caddeler üzerinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamında 3 bin 600 metrekaresi Tülin Caddesi ve 2 bin 800 metrekaresi Nil Caddesi’nde olmak üzere 6 bin 400 metrekare alanda kaldırım yenileme çalışması yapılacak.  Çalışmaları yerinde takip eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, esnafın taleplerini de dinledi. Ziyaret sırasında Kılıç’a teşekkür eden esnafın, devam eden çalışmalardan oldukça memnun olduğu gözlendi. Mahalle esnafının sorunlarını dinleyen Kılıç, “Göreve geldiğim günden bu yana sizlerin onayı olmayan hiçbir çalışmaya imza atmadım. Bundan sonra da atmayacağım. Bu mahalle, bu sokaklar hepimizin. Bizler çalışmalarımızı sizlerin istekleri ve talepleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Şimdi de yıllardır çalışma bekleyen Tülin Caddesi’nde değişim için çalışmalarımızı başlattık” diye konuştu.

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