MANİSA'DA FETÖ'DEN 2 TUTUKLAMA

Manisa'da FETÖ'den 2 tutuklama

Manisa'da FETÖ soruşturmasında 7 kişiden 2'si tutuklandı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü  Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliye  sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart'ta gözaltına alınan 17 kişiden 7'sinin  emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken 5'i adli kontrol  şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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