Manisa'da FETÖ'den 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 7 kişiden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mart'ta gözaltına alınan 17 kişiden 7'sinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.