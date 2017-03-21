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MANİSA'DA KATLİAM GİBİ KAZA ! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Manisa'da katliam gibi kaza ! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde, kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Salihli- Alaşehir karayolu Beylikli Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli yönüne giden 59 yaşındaki Ömer Çıbık, yönetimindeki 45 KB 3350 plakalı otomobil ile önünde giden 51 yaşındaki Servet Örskaya'nın kullandığı 34 BJB 73 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan Erdoğan Çıbık ve İbrahim Çıbık kaza yerinde, sürücü Ömer Çıbık ise ambulansla kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde öldü. Kamyonet sürücüsü Örskaya ile aracında bulunan 67 yaşındaki Mehmet Aydın ise aynı hastanede tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA
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