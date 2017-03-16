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MARDİN ŞEHİDİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin şehidi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

Mardin'de mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

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Mardin'de yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Törende şehidin ağabeyi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet İmalı, kardeşinin ataları gibi şanlı Türk bayrağına kanını verdiğini belirterek, intikamının alınacağını söyledi.

Hastane morgundan alınan şehit Erkan İmalı'nın cenazesi helallik alınması için son kez Yeşilyöre Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Cenazenin eve gelmesiyle şehidin babası Haydar, annesi Sebile, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Duaların edilip helallik alınmasının ardından cenaze mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, askerler ile binlerce kişi katıldı.

AĞABEYİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Törende şehidin ağabeyi Piyade Uzman Onbaşı Ahmet İmalı, kendisine başsağlığı dileyen Veysi Kaynak'a kardeşinin ölmediğini ve intikamının alınacağını söyledi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı ağabey Ahmet İmalı, "Sayın Bakanım Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun, vatan sağ olsun. Benim kardeşim ölmedi. Atalarımızın dedelerimizin yaptığı gibi kanını şanlı Türk bayrağına verdi, ölmedi. Ben varım daha, ağabeyi burada. Ben de TSK'nın içindeyim kardeşim öcün alınacak. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun yapacak bir şey yok. Onun ölmediğini herkes biliyor zaten Bakanım. Ölmedi zaten. Beraber izin yazmıştık, ayın 20'sinde izne gelip düğün hazırlığı yapacaktık. Kardeşim damatlık giyecekti" dedi.

OĞLUNU EL SALLAYARAK UĞURLADI

Törende helallik alınmasının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Şehit Erkan İmalı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, götürüleceği sırada ağabeyi Ahmet İmalı tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Törende metanetini korumaya çalışan şehidin annesi Sebile İmalı ise oğlunu son yolculuğuna tabutun arkasından el sallayarak uğurladı. Şehit asker, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

3'ü erkek 7 kardeşi bulunan Erkan İmalı'nın nişanlısı Fatma Kök ile 5 Mayıs'ta yapacağı düğünün hazırlıklarını yaptığı belirtildi. Şehitten geriye, nişanlısı Fatma Kök ile çektirdiği fotoğraflar kaldı.

DHA
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