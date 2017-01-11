MARDİN'DE 2 ÖĞRETMENE TUTUKLAMA

Mardin'de 2 öğretmene tutuklama

Mardin'de "PKK'nın iş bırakma talimatına" uyduğu belirlenen 2 öğretmen tutuklandı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu,  yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğretmenden 2’si tutuklandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde "terör örgütü PKK'nın  yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve  sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan  9 öğretmenden 2’si tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım  siteleri üzerinden “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası” yapan ve yasadışı  yürüyüşlere katıldığı tespit edilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  8 Eylül 2016'da açığa alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, açığa alınan/ihraç olan 9 öğretmen,  düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından  adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı  ile serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Ayrıca, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası” yapan ve yasadışı  yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 6 öğretmenin daha İlçe Emniyet Müdürlüğü  ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

AA
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