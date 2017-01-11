Mardin'de 2 öğretmene tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğretmenden 2’si tutuklandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde "terör örgütü PKK'nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyduğu, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 9 öğretmenden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal paylaşım siteleri üzerinden “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası” yapan ve yasadışı yürüyüşlere katıldığı tespit edilen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2016'da açığa alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce, açığa alınan/ihraç olan 9 öğretmen, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Ayrıca, “PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası” yapan ve yasadışı yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 6 öğretmenin daha İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.