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MARDİN'DE İKİ MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Mardin'de iki mahallede sokağa çıkmak yasak

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Çalıköy ve Kuyular mahalleleri kırsalındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 16.00'dan itibaren Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

AA
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