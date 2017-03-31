MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç, Konur, Armağan ve Yevri mahalleleri ile Meşeli mezrasında, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 27 Mart saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Bu mahallelerde yürütülen operasyonların tamamlanması nedeniyle uygulamanın sona erdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

AA
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