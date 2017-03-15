Markete el yapımı patlayıcıyla saldırdılar !

Diyarbakır'da yüzü maskeli terör örgütü PKK yandaşlarınca bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan bir markete giren yüzü maskeli terör örgütü PKK yandaşları, iş yerine 2 el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.