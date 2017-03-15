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MARKETE EL YAPIMI PATLAYICIYLA SALDIRDILAR !

Markete el yapımı patlayıcıyla saldırdılar !

Diyarbakır'da PKK yandaşları bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırdı.

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Diyarbakır'da yüzü maskeli terör örgütü PKK  yandaşlarınca bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi  Öğretmenler Caddesi'nde bulunan bir markete giren yüzü maskeli terör örgütü PKK  yandaşları, iş yerine 2 el yapımı patlayıcı attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma olmazken, markette büyük çapta hasar  meydana geldi.

Saldırıdan sonra olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde  bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

AA
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