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MARMARA DENİZİ'NDE ULAŞIM DURDU !

Marmara Denizi'nde ulaşım durdu !

Marmara'da lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı bazı gemiler, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerine demirledi.

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Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı gemiler yollarına devam edemiyor.

Dünden bu yana etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 30 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.

Gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.

Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları meydana gelecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AA
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