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MARMARA DENİZİ'NİN YENİ HAYALETİ

Marmara Denizi'nin yeni hayaleti

Zeytinburnu'nda 3 yıldır demirli olarak dururken 10 gün önce su almaya başlayan ve batan "Bereket" adlı kuru yük gemisi kaderine terk edildi.

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Zeytinburnu açıklarında 10 gün önce demirli haldeki bir geminin su alarak batmaya başladığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçmişti. 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki gemi hızla su alırken kısa süre içinde sulara gömülmüştü. Geminin sadece arka bölümünde bulunan güverteleri ile önünde duran direği su üzerinde kalmıştı. Tanzanya bayraklı geminin hacizli olduğu ve 2014 yılından bu yana aynı yerde demirli olduğu içinde personel bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

Marmara Denizi'nin yeni hayaleti

BATIK YÜZER BARİYERLERLE ÇEVRİLDİ

Batıktan sızıntı başlaması üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler alarma geçerek batığın çevresini yüzen bariyerlerle çevirmişlerdi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının emriyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe, Şark römorkörü ile Kıyı Emniyeti 4 ve Kıyı Emniyeti 6 hızlı tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.

Marmara Denizi'nin yeni hayaleti

HAYALET GEMİ OLDU

Aradan 10 gün geçtikten sonra Bereket adlı kuruyük gemisi adeta kaderine terk edildi. Büyük bölümü batık haldeki gemi çevresine sarılan bariyerle birlikte İstanbul kıyılarındaki ebedi yerini almış gibi görünüyor. Gemiden hafifte olsa sızıntının devam ettiği görülüyor. Geminin kurtarma çalışmaları masrafları ile denize verdiği zararın kimin tarafından karşılanacağı soruları ile henüz cevap bulmamış durumda.

Marmara Denizi'nin yeni hayaleti

DHA
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