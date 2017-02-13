Marmara Üniversitesi'nde tehlikeli gerginlik

Marmara Üniversitesi önünde akademisyenlerin okullarından uzaklaştırılmasını protesto eden yaklaşık 50 kişilik gruba, bir başka öğrenci grubu müdahale etti. Soda şişelerinin atıldığı olayda polis, eyleme müdahale etmek isteyen gruptan 6 kişiyi gözaltına aldı.

KAMPÜSÜN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

"Akademi susturulamaz, geri döneceğiz" yazılı pankartı açıp slogan atan protestocu grup, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde toplandı. Bu sırada üniversite dışından 4 kişinin grubun üzerine soda şişeleri fırlatıp kaçtığı görüldü. Aynı anda kampüsün içinde de açıklama yapan gruba tepki gösteren bir başka öğrenci grubu toplandı.

POLİS KALKANLI ÖNLEM ALDI

Polis, akademisyen ve onları destekleyen öğrencilerin bulunduğu grubun önünü kalkanlarla kapattı. Gerginlik sırasında protestocular slogan atmayı sürdürdü.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Daha sonra grup adına Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Özgür Müftüoğlu açıklama yaptı. Açıklamada, "Marmara Üniversitesi'nden 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri suçu; topu YÖK'e attı. YÖK rektörlere attı. Biliyoruz bu suçu hep birlikte işlediler. Bu hukuksuzluğu hep beraber gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular" denildi.

POLİS İKİ GRUBU KARŞI KARŞIYA GETİRMEDİ

Polis, açıklama yapan gruba yönelen diğer öğrenci grubuna engel olmaya çalıştı. Bu sırada arbede yaşandı. Kampüs içindeki grup, sloganlar atarak gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevik Kuvvet Polisleri üniversiteye girerek burada slogan atan grubu dağıttı. Yaşanan gerginlik nedeniyle eyleme müdahale etmeye çalışan gruptan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Her iki grup daha sonra dağıldı.