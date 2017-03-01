Marmaray'da sis yoğunluğu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da Şehir Hatları ile İDO'nun iç ve dış hat deniz otobüsü, Sirkeci-Harem arabalı vapur ve BUDO'nun seferleri gerçekleştirilemiyor.

İş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular, deniz otobüsü seferlerinin yapılamaması nedeniyle Marmaray'a yönlendiriliyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmaray'ın Sirkeci ve Yenikapı istasyonlarında vatandaşlar gruplar halinde peronlara alınıyor.