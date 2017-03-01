  • Bahçeli'den dikkat çeken Barzani tepkisi !
  • Bakan Eroğlu'ndan Gülen açıklaması
  • O fotoğraftaki kişi Adil Öksüz mü ? İşte cevabı
  • ÖKK'daki darbe girişimi davasında ilk itiraf
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü

MARMARAY'DA SİS YOĞUNLUĞU

Marmaray'da sis yoğunluğu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisi arttıran yoğun sis deniz ulaşımını etkiliyor...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun  sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Yoğun sis nedeniyle İstanbul'da Şehir Hatları ile İDO'nun iç ve dış  hat deniz otobüsü, Sirkeci-Harem arabalı vapur ve BUDO'nun seferleri  gerçekleştirilemiyor.

İş çıkışı evlerine gitmek için yola çıkan İstanbullular, deniz otobüsü  seferlerinin yapılamaması nedeniyle Marmaray'a yönlendiriliyor. Yaşanan yoğunluk  nedeniyle Marmaray'ın Sirkeci ve Yenikapı istasyonlarında vatandaşlar gruplar  halinde peronlara alınıyor.

AA
125
-
FETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebiFETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebi
Cezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdiCezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdi
Abdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevapAbdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap
''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar
Ajda Pekkan anne olmak istiyorAjda Pekkan anne olmak istiyor
Cesedi 650 kilometre uzakta bulunduCesedi 650 kilometre uzakta bulundu
Bu da ABD'nin karnavalıBu da ABD'nin karnavalı
Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !
Emekli albayın evinden cephanelik çıktıEmekli albayın evinden cephanelik çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS