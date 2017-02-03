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MARS İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ KANITLAR !

Mars ile ilgili çok önemli kanıtlar !

Afika'da 2012 yılında keşfedilen "Kuzeybatı Afrika 7635" adlı gök taşını inceleyen bilim adamları çok önemli bilgiler ortaya çıkardı.

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Afrika'da 2012 yılında keşfedilen "Kuzeybatı Afrika 7635" adlı gök taşını inceleyen bilim adamları, Mars'ta en az 2 milyar yıl önce volkanik aktiviteler olduğuna ilişkin kanıtlar elde etti.

Sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlanan çalışmada, Houston Üniversitesinden araştırmacılar, Mars'tan geldiği belirlenen gök taşının incelenmesi sonucunda, Kızıl Gezegen'in güneş sistemindeki en uzun ömürlü volkanlardan bazılarına ev sahipliği yaptığının doğrulandığını belirtti.

Araştırma ekibinin lideri Tom Lapen, bulguların, gezegenin nasıl oluştuğuna ve Mars üzerindeki volkanik faaliyetlerin iç yüzüne ilişkin ipucu verdiğini söyledi.

Çalışmada, Lapen ve ekibi tarafından analiz edilen meteorun 2,4 milyar yıl önce ve güneş sistemindeki en uzun ömürlü volkanik merkezlerin birinden kopup geldiği ileri sürüldü.

"Kuzeybatı Afrika 7635" gök taşının, "Shergottite" adı verilen bir çeşit volkanik kaya türü olduğu tespit edilmişti.

Mars'taki volkan kayalarının bileşimi hakkında bilgilerin çoğu Dünya'da bulunan meteorlardan öğreniliyor.

Mars'ın en büyük volkanı olan Olympus Mons'un, yaklaşık 27 kilometre yüksekliğinde olduğu tespit edilmişti.

Bir milyon yıl önce bilinmeyen bir cisim, Mars'ın yüzeyindeki yanardağ veya lav ovalarına çarparak kayaları uzaya fırlatmış, bu kayaların parçaları Dünya'nın yörüngesine girmiş ve meteor olarak düşmüştü.

Bu gök taşları Mars'taki konum hakkında bilgi sağlamış ve daha önce incelenen gök taşları, 327 milyon ila 600 milyon yıllık olduğu bildirilmişti.

AA
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