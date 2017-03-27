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MARS'TA BİLİM DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Mars'ta bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Mars'ta tsunami sonucu oluşan çarpma krateri keşfedildi. Keşif, Kızıl Gezegen'de bir zamanlar okyanus olduğunu da gösteriyor.

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BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 48. Ay ve Gezegen Bilim Konferansı'nda keşiflerini sunan gök bilimciler, kraterin, yaklaşık 3 milyar yıl önce Mars'ın kuzeyinde var olduğu düşünülen okyanusa düşen bir asteroitin yüksekliği 150 metreye varan dev dalgaları harekete geçirmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğine işaret etti.

Kızıl Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yüzeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynağı olduğu saptandı.

Tsunaminin, Kızıl Gezegen'in güneyindeki dağlık alanlarla kuzeyindeki ovalar arasında sınırı aşındırdığı belirlendi.

"Dev dalgalar krater oluşumuna yol açtı"

Keşif, daha önce tsunami meydana geldiğine dair kanıtlar bulunan gezegende dev dalgaların krater oluşumuna yol açtığını ilk kez gözler önüne serdi.

Paris-Sud Üniversitesinde görevli Dr. François Costard ve ABD merkezli Ay ve Gezegen Enstitüsünden Dr. Steve Clifford'ın öncülük ettiği çalışmada, kuzeydeki ovalarda oluşan ve güneyde olası bir kıyı şeridine akan çökelti dağılımı belirlendi ve haritalandırıldı. 

"Mars'ta 3 milyar yıl önce tsunami olduğuna dair kanıtımız varsa kuzeydeki ovalarda bir zamanlar okyanus var olmalı." ifadesini kullanan Clifford, o zamanlarda Mars yüzeyinde kayda değer miktarda su olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlandı.

AA
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