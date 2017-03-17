Mart kapıdan baktıracak ! Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaki yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, tipi ve çığ riski gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Yurdun güneydoğu kesimlerinde yarın görülecek yağışların; Hakkari, Bitlis çevreleri, Van'ın güneyi ile Şırnak ve Siirt'in doğusunda kuvvetli rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağından, meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, kar sürülmesi, buzlanma, tipi ve çığ riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, denizlere ait de meteorolojik uyarı yayımladı. Batı Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği belirtilen uyarıda, "Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nin batısı (Kemer-kumluca-Demre) kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 7 ila 9 (75 - 90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.