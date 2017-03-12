Mart'ın ortasında kar yağışı

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da kendisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yer yer kar yağışına dönüştü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda ise olumsuz olarak etkilendi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşen yağışlı ve soğuk havanın hava sonuna kadar süreceği belirtildi.