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MART'IN ORTASINDA KAR YAĞIŞI

Mart'ın ortasında kar yağışı

Konya'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bugün yerini kar yağışına bıraktı.

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Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da kendisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabaha karşı yer yer kar yağışına dönüştü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlarda ise olumsuz olarak etkilendi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı eksi 1 dereceye kadar düşen yağışlı ve soğuk havanın hava sonuna kadar süreceği belirtildi.

Mart'ın ortasında kar yağışı

DHA
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