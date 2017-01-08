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MASAJ SALONLARINA FUHUŞ BASKINI

Masaj salonlarına fuhuş baskını

İzmir'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına fuhuş baskını düzenlendi.

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İzmir'in Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenleyen polis, 4 işyerinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. İşyerlerinde bulunan ve gözaltına alınan 4'ü kadın toplam 7 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son 1 yıl içinde kent genelinde 68 masaj salonu hakkında "fuhuş'tan işlem yapıldığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova, Buca ve Bayraklı ilçelerindeki masaj salonlarına baskın düzenledi. Baskında 4 işyerinde "masaj salonu" adı altında fuhuş yapıldığı ortaya çıktı. İşyerlerinde bulunan 4'ü kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. "Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca son 1 yılda kent genelinde ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren toplam 68 masaj salonunda fuhuş yapıldığı ve 84 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

DHA
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