'Masal'ları 16 yıl sonra gerçek oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde açıklanamayan kısırlık (infertilite) nedeniyle yıllarca evlat hasreti yaşayan Musa ve Bahar Acar çifti, "Beyza Masal" adını verdikleri kızlarını 16 yıl sonra kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Şeker Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Musa ve 35 yaşındaki Bahar Acar çifti, mutlu giden evliliklerini taçlandırmak amacıyla çocuk sahibi olmaya karar verdi ancak bir türlü çocuk sahibi olamadıkları için 16 yıl şehir şehir gezerek doktorlardan yardım istedi.

Açıklanamayan kısırlık tanısı konulan çift, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Özden'e başvurdu. Doktorlarının tavsiyesiyle aşılama yöntemini deneyen Acar çifti, 16. yılın sonunda çok istedikleri evlatlarına kavuştu.

Anne Bahar Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlat sahibi olmak için 16 yıl boyunca şehir şehir gezerek doktorlara başvurduklarını, çok uğraştıklarını anlattı.

Doktorların açıklanamayan kısırlık teşhisi koyduğunu, o nedenle zamana bıraktıklarını, Allah'a tevekkül etmeye başladıklarını aktaran Acar, "Sonunda çok şükür bu mucizeyi rabbim bize nasip etti. Allah, herkese nasip etsin. Ondan sonra su gibi aktı. Ne hamileliğimi ne doğumumu anladım. 16. yılın sonunda da Beyza Masal kucağımda, Allahıma şükürler olsun." diye konuştu.

Ebelerin Beyza Masal'a "Mucize bebek" dediğini aktaran Acar, "Devlet hastanesinde daha anne karnındayken Beyza Masal'ı, 'Mucize bebek' diye çağırıyorlardı. Çok şükür Allahıma. 'Anlatılmaz yaşanır.' diye bir laf var ya onu rabbim bize yaşattı, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.