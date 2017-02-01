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MAVİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ MÜ ?

Mavi listedeki terörist öldürüldü mü ?

İçişleri Bakanlığı'nın başına 1.5 milyon TL koyduğu DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü iddia edildi.

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İçişleri Bakanlığının mavi listesinde yer alan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinde yer alan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın Irak'ın Rakka bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü bilgisinin ailesine ulaştırıldığı belirtiliyor.

Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine "terör nitelikli kayıp" olarak aranan şahıs hakkında, Suruç'taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.

İHA
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