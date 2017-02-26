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MAYINA BASAN KADIN GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Mayına basan kadın gazeteci hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde mayına basan Rudaw muhabiri Şifa Gerdi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kent merkezinin batı yakasında bir kadın gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Erbil merkezli Rudaw Medya Grubu adına çalışan gazeteci Şifa Gerdi'nin, çatışmaları takip etmek için gittiği Musul'un batısında mayına basması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Rudaw Medya Grubu tarafından yapılan açıklamada, Gerdi'nin Musul'un kurtarılan batı yakasındaki bir bölgede DEAŞ tarafından daha önce döşenen mayına basması sonucu hayatını kaybettiği, beraberindeki kameramanın ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana çatışmalar veya mayın patlaması sonucu çok sayıda basın mensubu hayatını kaybetti ya da yaralandı.

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AA
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