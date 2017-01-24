MB'nin faiz kararına hükümetten ilk yorum

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından twitter hesabından yorumda bulundu. Şimşek, "TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu" ifadelerini kullandı.
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