MC DONALD'S DAVASI SONUÇLANDI

Mc Donald's davası sonuçlandı

Dünyaca ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver'ın Mc Donald's'a açtığı dava sonuçlandı.

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Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, tüketim kültürünün en büyük simgelerinden biri olan McDonald’s'a karşı açtığı davayı kazandı. Oliver'ın kazandığı davayla, McDonald’s hamburgerlerinin içindeki "et"in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlamış oldu.

Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, McDonald’s hamburgerlerinin içindeki "et"in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu defalarca açıklamıştı.

Oliver, bu iddiayla kapitalist dünyanın en büyük simgelerinden biri olan McDonald’s'a karşı açtığı davayı kazandı.

Jamie Oliver, kendi dergisi Jamie's Magazine için Instagram'a bu pastayı koydu. Oliver'ın yıllarca süren mücadelesi, kapitalizmin simgesi olarak görülen Mc Donalds yerine butik hamburger yapılması ve yenmesi yönünde. Dünyaca ünlü İngiliz aşçı, yıllarca okul kantinlerinde öğrencilere sunulan yemekler üzerine programlar hazırladı ve çalışmalarda bulundu, bulunuyor. 

Sağlıkaktüel'de yer alan habere göre, Oliver kazandığı davayla, McDonald’s fast food zincirinin gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalan et, tendon, yağ ve bağ doku karışımından oluşan macun kıvamındaki bir hamur ile amonyak kullandığını kanıtlamış oldu.

İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, hamburger ve kızarmış tavukların (nugget) lezzetinin ardındaki ürkütücü gerçekleri ortaya çıkardı. Jamie Oliver’ın ifadesiyle, McDonald’s restoranlarında servis edilen ürünler, besin olarak tanımlanamaz. 

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