McDonald’s dondurulmuş eti bırakıyor

McDonald’s tarihinde ilk kez dondurulmuş et ürünleri kullanmayacak. Şirketten yapılan açıklamada Kuzey Teksas’taki 328 restoranda, Oklohoma’daki 75 restoranda ve Dallas-Foth Worth’teki 14 restoranda hiç dondurulmamış taze et kullanılacak.

Business Insider’ın haberine göre; Taze etler, Quarter Pounder, Double Quarter Pounder ve Quarter Pounder Deluxe hamburgerlerde kullanılacak.

McDonalds’ın rakibi Wendy’s uzun süredir hiç dondurulmamış taze et servis ediyor.

Şirket ilk etapta ABD’deki 14 bin restoranında taze etli menüleri satmayı hedefliyor.

DONDURULMUŞ GIDALAR GÜVENLİ Mİ?

Türkiye Gıda Güvenliği Derneği’ne göre dondurulmuş gıdaları tüketmenin sağlığa bir zararı yok. Fakat soğuk zincirinin hiç kırılmaması gerekiyor. Kurumun internet sitesinde ‘Dondurulmuş et ürünleri sağlıklı mıdır?’ sorusuna şöyle cevap veriliyor: Evet, sağlıklıdır. Dondurulmuş ürünlerin sağılıklı olmasının nedeni çok hızlı dondurulmalıdır, Böylelikle mikroorganizmaların faaliyeti durdurulur. Son kullanım tarihine kadar soğuk zincirin kırılmaması halinde ürünler sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

ÇÖZÜP DONDURMAK RİSKLİ

BBC Türkçe’de yer alan bir habere göre ise dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artıyor. Ancak dondurulup çözülen gıda pişirilmişse, örneğin çiğ tavuktan, tavuklu bir yemek yapılmışsa o zaman zararlı bakteriler ölüyor ve gıdanın yeniden dondurulması riskli olmuyor.