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MCDONALDS'IN TRUMP TWEETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

McDonalds'ın Trump tweeti ortalığı karıştırdı

Fast-food devi McDonalds'ın Twitter hesabından ABD Başkanı Trump hakkında atılan tweet ortalığı karıştırdı.

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McDonald's Twitter hesabı ABD Başkanı Donald Trump hakkında alışılmadık biçimde aşağılayıcı bir mesaj paylaştı.

Yerel saat ile sabah 9.16'da atılan mesajda Donald Trump ismi örtülü olarak kullanılmazken bizzat kişisel hesabına yönelik paylaşıldı. Firmadan yapılan açıklamada ise hesabın hack'lendiği bildirildi.

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Trump içerikli mesajın ardından, hesap, markayla ilgili paylaşımlar yapmaya devam etti fakat daha sonra yapılan açıklamada Twitter'dan hesaplarının tehlikede olduğuna dair bir bildirim aldığı bilgisini paylaştı ve sonrasında mesajı silerek hesabı güvenliğini sağladıklarını belirtti.

Beyaz Saray eski Basın Sözcüsü ve Eski Başkan Obama'nın kıdemli kampanya danışmanlığı görevlerinde bulunmuş olan Robert Gibbs'in Kurumsal İletişim Başkanlığı'nı yürüttüğü McDonald's siyasete pek fazla bulaşmamasıyla biliniyor.

Hatta, Donald Trump'ın da sıkı bir McDonald's tutkunu olduğu aşikâr. İş adamı olduğu dönemlerde McDonald's reklamlarında oynamışlığı dahi var.

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