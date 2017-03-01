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MEB SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN 2078 GEÇİCİ PERSONEL ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde yaşayan Suriyeli Çocukların eğitimi için 2 bin 78 geçici öğretmen alıyor. Geçici öğretmen başvuruları 3 Mart tarihinde sona erecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Suriyeli öğrencilerin eğitiminin sağlanması projesinde 23 farklı ilde yer alan eğitim merkezlerinde görevlendirmek için geçici süreli görev yapacak 2078 öğretmen alınacak. MEB personel haber sitesinde yer alan bilgiye göre geçici öğretmenler üç farklı branştan alınacak. Geçici süreli öğretmen alımı başvuruları 2 Mart 2017 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurusu onaylanan adaylar sözlü sınava girecekler.

ÜÇ BRANŞTAN 2 BİN 78 ÖĞRETMEN ALINACAK Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu projesini Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak yürütmektedir. Proje kapsamında başta Geçici Eğitim Merkezleri olmak üzere Suriyeli öğrencilerin yoğun eğitim aldıkları devlet okulları için üç branştan öğretmen alınacak. Açıklanan 23 ilde ve ilçelerinde 981 sınıf öğretmeni, 597 Türkçe öğretmeni ve 500 rehber öğretmen olmak üzere toplam 2 bin 78 geçici süreli öğretici görevlendirilecek.

MÜLAKAT MERKEZİ OLAN 7 İL

Elektronik ortamda başvuru kabul edilenler arasından açıklanan kontenjanın iki katı kadar aday 6 - 8 Mart tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Geçici süreli öğretici başvurusunda adaylardan herhangi bir belge istenmeyecek olup, sözlü mülakata ise geçici süreli görevlendirilecek MEB personellerinden Adli Sicil Belgesi, İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.), Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.), Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi ve KPSS Sonuç Belgesi istenecek. Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Ordu, İzmir, Şanlıurfa MEB tarafından belirlenen mülakat merkezleri olarak açıklandı.

GEÇİCİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI

Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasından sonra başarılı olan adaylar görevlerine başlayacaklar. Suriyeli öğrenciler için geçici süreli görev alacak öğretmenlerin maaşları Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında karşılanacak olup öğretmenlere ödenecek maaş konusunda yapılacak sözleşmede tüm hükümler yer alacak.

Suriyeli öğrenciler için öğretmen duyurusu; tıklayın

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