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MEB'DEN MÜJDELİ AÇIKLAMA ! GÖZLER SAAT 15:00'TE

MEB'den müjdeli açıklama ! Gözler saat 15:00'te

MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi saat 15.00'te açıklayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takviminin bugün saat 15.00'de Bakanlığın Twitter adresinden duyurulacağını açıkladı.

MEB'in twitter adresinden paylaşılan tweet şöyle:

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