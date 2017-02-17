MEB'den müjdeli açıklama ! Gözler saat 15:00'te

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takviminin bugün saat 15.00'de Bakanlığın Twitter adresinden duyurulacağını açıkladı.
MEB'in twitter adresinden paylaşılan tweet şöyle:
MEB, sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi saat 15.00'te açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin kontenjan dağılımı ve atama takviminin bugün saat 15.00'de Bakanlığın Twitter adresinden duyurulacağını açıkladı.
MEB'in twitter adresinden paylaşılan tweet şöyle: