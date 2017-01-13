Meclis'e damga vuran tartışma: Kim ısırdı ?

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın Meclis'te bir CHP milletvekili tarafından ısırıldığı iddiası dün de Meclis gündemindeydi. Sosyal medyada Balta'yı ısıran ismin CHP'li Eren Erdem olduğu iddia edilmişti. Balta, "Bu olayda Eren Erden önümüzde değildi. Kesinlikle o değil" ifadesini kullandı. Eren Erdem ise epitel doku testi istedi, kendisi çıkarsa istifa edeceğini söyledi. İşte dün bu konuya ilişkin vekillerin konuşmaları:

ISIRILMA TARTIŞMASI

CHP İstanbul Milletvekili Erem Erdem, yerinden söz alarak, AK Parti TrabzonMilletvekili Muharrem Balta'nın Genel Kurul'da yaşanan kavgada bacağından ısırılma olayında kendisinin hedef gösterildiğini, bunun doğru olmadığını kaydetti. Bunun üzerine Erdem'in verdiği isimler yerlerinden birer dakika söz aldı.

AK Parti'li Muhammet Balta, "Aldığım terbiye gereği yalan konuşmadım, iftira atmadım. Talihsiz olayda, yüzde yüz olarak bacağımı bir CHP milletvekilinin ısırdığı kesindir. Kesinlikle bu olayda Eren Erdem önümüzde değildi. Kesinlikle o değil." ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sinsice arkadan yaklaşarak yumruk attığını, Altay'ın güvenirliğini ve saygınlığını yitirdiğini söyleyen Balta, "Sayın Baykal, siz bizim oyumuza ipotek koyamazsınız. Ben sizi kınıyorum." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kimin ısırdığına dair sosyal medyada isim vermediğini ifade ederek, "Bunu ispat etsin ben bugün milletvekilliğini bırakırım ama ispat edemezse kendisini milletvekilliğini bırakmaya davet ediyorum." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Gerekli testler yapıldıktan sonra hangi CHP'linin ısırdığı belli olacak." ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, TBMM'de yaşananları kınadığını belirterek, "Tweet atmadım. Bugün bir mesaj paylaştım. Hayvan fobim var. Mecliste hayvan görmek istemiyorum. Özellikle köpek görmek istemiyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konunun hem CHP'ye hem Meclise hakaret noktasına geldiğini kaydetti. Özel, "Bir milletvekiline 'bu Mecliste hayvan görmek istemiyorum' demek ne söyleyeni ne Meclisi yüceltir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de tarihi boyunca bir milletvekilinin ilk defa ısırıldığını belirterek, "Benim de bir kadın milletvekilinin boğazını sıktığım söyleniyor. Hiçbir kadının boğazını sıkmam, sıkmadım. Bu şekildeki ifadelerin düzeltilmesini istiyorum." dedi.

BALTA: DNA TESTİ YAPILSIN

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, dün yaptığı açıklamada "Yere düşen bir CHP milletvekili ayağımı ısırdı. Önce canım acıdı, ne oluyor diye ayağımı çekmeye çalıştım, sanki değirmen taşı ayağımda. Orada dişlerini şey yapmış, bir kafa tam bacağımda. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ayağımı oradan kurtardı.Önce Meclisteki doktorlar müdahale etti, sonra Numune Hastanesine ve karakola gittim. Karakolda ifademi verdim, davacı olduğumu söyledim. Kayıtların incelenmesini istedim. Kayıtlar incelendikten sonra kim olduğunu göreceksiniz. Kim olduğunu gördüm ama yüzü aşağı doğruydu. Bir isim söylemem yanlış olur. Ancak kamera kayıtlarından belli olur. Bir milletvekili olarak tahmini bir şey söylemek bize yakışmaz. Belli olduktan sonra yargı süreci devam edecek" demişti. Baltan, DNA testi istedi.

ERDEM: EPİTEL DOKU TESTİ YAPILSIN

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ise TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığını söyleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'ya epitel doku testi yaptırma çağrısında bulundu. Erdem,

"Şahıs bacağında bir ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epitel doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Epitel doku testi yaptıralım. Yaptırmazsa yalancıdır, sahtekardır, üçkağıtçıdır, bu parlamento çatısı altında olmayı hak etmeyen bir müfteridir. Çok net söylüyorum. Epitel doku testini yaptıralım. O milletvekillerinin iddia ettiği gibi sonuçta ben çıkarsam hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Ama o testin sonucunda ben çıkmazsam o iftirayı atanların tamamı namussuzdur ve derhal istifa etmeleri gerekir. Ben Meclis Başkanlığına, bu konuşmaları yapan milletvekilleri hakkında bir talepte bulundum. Kendilerine iftira suçundan disiplin soruşturması açılmasını talep ettim. Olayın gerçekleştiği iddia edilen saatteki kamera kayıtlarının şahsıma bir an önce verilmesini talep ettim. Bu şahsın epitel doku testlerinin yapılması için ivedilikle girişim başlatılması amacıyla yazılı müracaat yaptım."