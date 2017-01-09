Meclis'e yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti. Olay sırasında protestocu bir kadına engel olmaya çalışan CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman böyle görüntülendi.

Meclis Genel Kurulu'nda yeni anayasa görüşmeleri sürerken Meclis'in dışında da protestolar yaşandı.

Meclis'in kapısı önünde açıklama yapmak isteyen CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan gruba polis müdahale etti.

Olay sırasında protestocu bir kadına engel olmaya çalışan CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman böyle görüntülendi.

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran ve beraberindekilere polis gaz sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.

CHP'li vekiller Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Nefi Kara, Atilla Sertel, İbrahim Özdiş, Murat Emir, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil, Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel ve Ali Şeker'in de aralarında bulunduğu birçok CHP'li vekil de polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.