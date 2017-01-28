Meclis'i karıştıran fatura için peş peşe açıklamalar

Anayasa değişikliğinin ardından tatile giren TBMM'de kulisler ilginç bir haberle çalkalanıyor. Haberleşme giderlerini TBMM'nin karşıladığı Başkanlık Divanı üyelerinden birinin 1 milyon 200 bin TL'lik faturası, meclisi karıştırdı. Divan üyeleri konuyu gündeme getirdi, ancak isim telaffuz edilmedi. Dün akşam saatlerinde de rekor kıran vekilin CHP'li kâtip üye Elif Doğan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Bu rakama, Türkmen'in hem telefon konuşmaları hem de Adana'daki seçmene özel günlerde gönderdiği mektuplar neden oldu.

TÜRKMEN: BUGÜNE KADAR KİMSE SÖYLEMEDİ

Fatura nedeniyle Türkmen'e CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepki gösterdiği öğrenildi. Türkmen ise Habertürk'ün sorularına şu yanıtı verdi: "Haberim yok. Mesaj, ara ara da mektup gönderiyoruz. Kimden kaça aldıklarını hiç bilmiyorum. Henüz öğrendim. Çok çok üzüldüm. Çünkü meclisteki tuvaletin ışığını bile söndürürüm. Gerçekten şok oldum. Keşke uyarsalardı, bugüne kadar kimse söylemedi. Bu hizmetin bu kadar pahalı olduğunu bilsem kullanmazdım. Bundan sonra kontrol etmeden zaten kullanmam."

DİVANA SINIRSIZ

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

ELİF DOĞAN TÜRKMEN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Tartışma yaratan bu harcama tutarı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Elif Doğan Türkmen "TBMM yönetimi tarafından satın alınan, kaça alındığını bilmediğimiz, kullanımımıza sunulan bu hak ve hizmetlerin fahiş fiyatlarından sorumlu tutulması gereken kişinin ben olmadığını düşünüyorum. Bu tamamen açık olan harcamaların ulaştığı düzey konusunda tarafıma hiçbir bilgi ve maliyet bildirilmemiştir. Asıl sorulması gereken sorunun; bu hizmetleri fahiş fiyatlardan satın alıp bu konuda bize en küçük bir bilgi bile vermeden kullananlara olması gerekir. Herkes şunu iyi bilsin, milletvekiliolarak gerek divan üyesi olduğum süre boyunca gerekse daha sonra yaptığım yasama ve siyasi çalışmalarımı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Önceliğimiz ve hesap vereceğimiz yer seçmenlerimiz ve milli iradedir. Hesabını veremeyeceğim tek bir çalışmamız ve hareketimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİN ORTALAMA FATURASI 10 MİLYON LİRAYI AŞIYOR

TBMM Başkanlık Divanı üyesi milletvekillerinin bir yılda ortalama iletişim giderlerinin 10 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı. Listenin en başında bir yılda 1 milyon 189 bin TL ile CHP'li Elif Doğan Türkmen'in bulunduğu belirtilirken, ikinci ve üçüncü sıralarda yer alan faturaların tutarının ise 500 ve 400 bin TL olduğu öğrenildi.

TBMM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin, haberleşme giderlerinin e-posta adreslerine gönderildiğini, ayrıca tüm milletvekillerinin, haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebildiklerini bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in haberleşme giderleri ile ilgili yayımlanan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu üyeleri hariç olmak üzere, milletvekillerince ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında kullanılan sabit telefon, mobil telefon, GSM ve belgegeçer hatlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi, bu hatlarla yapılan elektronik iletişim iş ve işlemleri ile posta gönderilerinden meydana gelen masrafın tahakkuk ve ödeme esaslarının yönetmelikle düzenlendiği belirtildi.

''HABERİNİN OLOMADIĞI YÖNÜNDEKİ BEYANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR''

Kullanıcıların, bu yönetmelikte düzenlenen haberleşme araçlarının amacına uygun kullanılmasından sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Milletvekili çalışma odalarında kullanılan sabit hatlar ile biri kurumca sözleşme yapılan, diğeri ise milletvekilinin bildireceği farklı GSM operatörüne ait kendi adlarına kayıtlı hattın fatura adresi, TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı olarak düzenlenmek ön şartıyla elektronik haberleşme iletişim hizmet alımlarına ilişkin fatura tutarları; kontör veya lira transferi, bağış ücreti, cihaz bedeli, sim kart bedeli, yine tesis özel iletişim vergisi, cayma bedeli, mobil ödemeleri hariç olmak üzere Kurum bütçesinden kamu menfaatleri gözetilerek ödenmekte olup, TBMM yönetimi tarafından bu hak ve hizmetler kamu yararı düşünülerek TBMM'ye özel en düşük fiyattan ücretlendirilmektedir.

Kurum bütçesinden ödemesi yapılan, milletvekillerine ait haberleşme giderlerinin yıllık toplam tutarı, o yılın aralık ayı milletvekili ödenek ve yolluk net tutarı toplamının iki katını geçemez. Geçmesi halinde aşan miktar milletvekilinin ödenek ve yolluklarından kesilmektedir.

Milletvekili telefonlarının faturalarını ve abone hareketlerini gösterir belgeler, TBMM MilletvekiliHizmetleri Başkanlığınca dosyalarında veya elektronik ortamda bulundurulur. Bu bilgiler milletvekillerinin e-posta adreslerine gönderilmekte ve ayrıca tüm milletvekilleri de haberleşme giderleriyle ilgili bilgileri ofislerinde kurulu bulunan bilgisayardaki programdan görebilmektedirler.

Söz konusu haberlere konu olan sayın milletvekilinin, yaptığı harcamaların tutarının kendisine bildirilmediği ve haberinin olmadığı yönündeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."