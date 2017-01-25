MECLİS'İ KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜLER

Meclis'i karıştıran görüntüler

Başkanlık anayasası görüşmeleri sırasında MHP'lilerin oy kullandıktan sonra pulları MHP'li Arzu Erdem'e teslim ettikleri ortaya çıktı.

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Başkanlık anayasası değişikliği mecliste görüşülürken AK Partili milletvekillerinin açık oy kullanma ve kullandıkları oyları göstermeleri tartışmalara neden oldu.

Oy tartışması sadece AK Parti üzerinden ilerlerdi ancak, MHP'li milletvekillerinin de kullandıkları oyların kontrol edildiği ortaya çıktı. 

MHP'de 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekilleri hariç diğer vekiller oy kullandıktan sonra ellerindeki pulları MHP Milletvekili Arzu Erdem'e teslim etti. Böylelikle vekillerin ne oyu kullandıkları belirlenmiş oldu.

ODA TV

 

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