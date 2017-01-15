MECLİS'İN KEDİSİ 'KULİS'

Meclis'in kedisi 'Kulis'

Türkiye Büyük Millet Meclisi kulislerinde dolaşan kedi tüm vekillerin gözbebeği oldu.

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Milletvekilleri ile kulislerde görev yapan garson ve temizlik görevlileri, Kulis'i besliyor, mamasını ve sütünü veriyor.

Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulunda, kedi, Meclis'in ve kulislerin neşesi durumunda. Havanın çok soğuk olması nedeniyle, Meclis kulisinde yaşayan "Kulis", milletvekillerinin oturduğu koltukların arasında dolaşarak, onların kendisini sevmesini istiyor. Milletvekilleri de buna ilgisiz kalmayarak, ayaklarının altında dolaşan kediye sevgi ve ilgi gösteriyor.

CNN Türk
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