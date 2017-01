Meclis'te AK Partili Fatih Şahin'in burnu kırıldı

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM'den ayrılan Başbakan Yıldırım, Güven Hastanesi'ne geldi.

Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Şahin'e "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldırım ve beraberindekiler, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

"CHP Genel Başkanı'nın bu konuda özür borcu var"

Grup Başkanvekili Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ve demokrasiye yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ne olursa olsun, nasıl ki millete 15 Temmuz'da diz çökertememişlerse bugün de aynı niyetlerle yapılan bu girişimleri geri püskürteceklerine inandıklarını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Her şey milletin gözü önünde oldu. İçtüzük belli, teamüller belli. Bu teamüller ve İçtüzük gereği biz çalışmalarımıza devam ederken maalesef gördük ki kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi. En kısa sürede iyileşeceğini ümit ediyorum. Şu an olağanüstü bir durum yok. Burnunda ufak bir problem vardı, ameliyata girdi, çıktı ve şu an eskisinden daha iyi bir durumda Fatih kardeşimiz. Muhtemelen birkaç gün sonra çıkacaktır, doktorlarımızın kararıyla beraber."

Turan, demokrasiye yakışmayan bu gibi tabloların yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

Millet ne istiyorsa onun olacağını vurgulayan Turan, "Patron millettir. Millete rağmen bir iş olmayacaktır. Biz millete rağmen bir iş yapmadık. Bu paketi de Meclisten usulüne uygunca geçirdikten sonra millete götüreceğiz, millet ne derse onu hep beraber hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Şahin'le görüştüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Turan, başka yaralanan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı.

Turan, "Böyle bir şey olmasından dolayı büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda özür borcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ana muhalefet partisine yakışan hareketler değil"

Grup Başkanvekili Muş ise Mecliste AK Parti konuşmacısına sıra geldiğine CHP Grup Başkanvekillerinin arkadaşlarını davet etmek suretiyle kürsüyü işgal ettiğini anımsattı.

Bunun kendilerinin kabul edebileceği bir şey olmadığını dile getiren Muş, "Ne Meclisin geleneğinde vardır ne Meclis İçtüzüğü'nde vardır ne parlamento hukukunda vardır, hiçbir yerde yoktur." dedi.

Muş, CHP'lilerin kürsüyü işgal etmesini, fiili güç kullanmak suretiyle parlamentonun etkisiz hale getirilmesi olarak niteledi.

Türkiye'nin geçen sene 15 Temmuz'da bir darbe girişimi atlattığını belirten Muş, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da darbeciler parlamentoyu devre dışı bırakmak istiyorlardı. Şu an CHP milletvekillerinin yapmak istediği, 15 Temmuz'da darbecilerin silah kullanarak yapmak istediklerini milletvekilleri marifetiyle kürsü işgalini kullanmak suretiyle gerçekleştirmek istemişlerdir. Buna müsaade etmedik. Bundan sonra da milletin kürsüsünü işgal gibi, milletin iradesinin tecelli ettiği parlamentoyu işlevsiz hale getirmek gibi bir teşebbüsün içerisine girmeyeceklerini ümit ediyorum. Bir ana muhalefet partisine yakışan hareketler değil bunlar. Söyleyecek sözünüz varsa söylersiniz, hukuktan, İçtüzükten kaynaklanan haklarınızı kullanırsınız, onun ötesinde millet size ne kadar yetki verdiyse o kadar yetki kullanabilirsiniz. Yakışıksız bir durumdur, hiç hoş olmamıştır."

Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekillerini uyarmalarına rağmen geri adım atmadıklarını anlattı.

Kürsü işgalinin bir plan dahilinde yapıldığını dile getiren Muş, "Bir organizasyon olduğu belli, bir hazırlık yapıldığı belli ve böyle bir marifetle kürsü işgal edildi maalesef ve Meclis çalışmaları aksatılmak istendi." diye konuştu.