MECLİS'TE AK PARTİLİ VE CHP'LİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Meclis Genel kurulunda anayasa değişikliği 3. madde teklifinin oylaması sırasında gerginlik yaşandı, Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre oy kullanımı sırasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kablan açık oy kullanan vekilleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı. Bu sırada AK Parti Grup Başkan vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kablan'ı engellemeye çalıştı ve üzerine yürüdü.

Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı, yumruklaşmaya varan tartışma çıktı.

OYLAMA TEKRAR YAPILACAK

Gerginliğin bir anda artması üzerine 3. maddenin oylaması durduruldu. Oylamanın yeniden yapılacağı öğrenildi.

HÜRRİYET KABLAN: FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDIM, TELEFONUM GASP EDİLDİ

Gerginliğin biraz azalmasının ardından CHP'li Fatma Hürriyet Kablan ve AK Parti'li Mustafa Elitaş söz hakkı aldı ve yaşananları anlattı.

İlk olarak söz alan CHP'li Kablan, Mustafa Elitaş'ın üzerine yürüdüğünü söyledi. Kablan, "Boğazım kıpkırmızı, fiziki şiddete maruz kaldım, telefonum bile gasp edildi." diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ MUSTAFA ELİTAŞ: HERKES GAZETECİ OLMUŞ

Biraz önceki oylamada, daha önceki oylamalarda uygulanan aynı usulün devam edeceğini kararlaştırmıştık. Ancak burada bir yoğunluk oluştu. Burada hanımefendi benim resmimi çekmeye çalıştı. Ben ‘hanımefendi benim resmi çekmeyin’ dedim. Ancak hanımefendi ‘ben çekerim’ dedi. Bakın jandarmaya itiyacımız yok. AK Parti önergesinin arkasında. AK Parti iç tüzüğün gereklerini yerine getirerek oylarını kullanmaktadır. Herkes gazeteci olmuş. Çıkın gazetecilerin bölümünde çekim yapın. Sonuçta millet karar verecek.

3. MADDE

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

Maddenin görüşülmesine başlanmadan önce Genel Kurulda, dün maddelerin sonuç tutanağına imza atıp atmama konusunda usul tartışması yaşandı.