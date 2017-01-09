MECLİS'TE BİR İLK ! CANLI YAYIN SİSTEMİ KURDU

Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerde bir lk yaşandı.

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Meclis Genel Kurulu'nda süren anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerinde bir ilk yaşandı.

TBMM Genel Kurul salonundaki çalışmalar Meclis TV'den belirli bir saatten sonra yayınlanmayınca CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, oturduğu sırada profesyonel yayın sistemi kurdu.

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Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre CHP'li Vekil Şeker, profesyonel kamera, televizyon kanallarının canlı yayınlar için kullandığı 3G cihazı, tablet bilgisayarı ve mobil telefonu üzerinden Genel kurul çalışmalarını canlı yayınladı.

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Bir çok muhalefet vekili de Şeker gibi telefonlarından yaşananları sosyal medyada paylaştı.

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Hürriyet
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