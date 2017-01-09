Meclis'te tarihi gün: Anayasa mesaisi başlıyor

AK Parti’nin, MHP’nin desteğiyle Meclis’e getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki mesaisi bugün başlıyor. Milletvekilleri ve bakanlar, en fazla 15 gün sürmesi planlanan değişikliklerin görüşüldüğü süreçte Meclis’te yoğun bir mesai harcayacak. Başbakan Binali Yıldırım da, görüşmeler boyunca mümkün olduğunca mesaisini Meclis’te geçirecek. MHP’nin desteğiyle birlikte oylamalarda 330 sorununun yaşanması beklenmiyor.

İLK KRİTİK OYLAMA

Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk görüşmeler, teklifin “tümü üzerinde” gerçekleştirilecek. Parti gruplarının sözcülerinin konuşacağı ilk gün görüşmelerinin ardından da ilk oylama gerçekleştirilmiş olacak. Teklif sahibi olarak AK Parti açısından “kritik eşik” olarak görülebilecek ve ilk oylama deneyimi nedeniyle önemli olacak olan bu oylamada 330’un aşılması gerekiyor. Gizli olarak yapılacak oylamada 330’un aşılması halinde teklifin maddelerinin görüşmelerine geçilecek. MHP’nin de destekliyor olmasından dolayı 330’un aşılmasında sorun yaşanmayacağı görüşü hakim. Ancak 330’a ulaşılamaması durumunda teklifin maddeleri görüşülemeyecek. AK Parti’li milletvekillerinin, oylama sonuçlarına ilişkin parti içine yönelik bir spekülasyona yol açmamak için oy verme işlemi sırasında kullandıkları pulları gösterebilecekleri belirtiliyor.

HER MADDEYE 3 SAAT

AK Parti, her madde için ortalama 3 saatlik bir görüşme ve oylama trafiği yaşanabileceği öngörüsünü taşıyor. Teklif üzerinde bir değişiklik düşünülürse de bu görüşmeler sırasında verilecek önergelerle mümkün olabilecek. Önergelerin görüşmeleri de yine gizli oylamayla yapılacağı için muhalefetin süre kazanmak ve oyalamak amacıyla bu yola başvurabileceği ifade ediliyor. Her madde için ayrı oylama yapılacak.

İKİNCİ TUR ÖNEMLİ

Teklifle ilgili ikinci oylama kritik önem taşıyacak. İkinci oylamalarda görüşmeler olmayacak. Sadece önerge verilmesi durumunda bu önergeler üzerinde konuşma yapılabilecek. Onun dışında konuşma yapılmayıp sadece gizli oylama gerçekleştirilecek. Teklifin her maddesi ayrı ayrı gizli oylamaya tabi tutulacak. Bu oylama, her madde için kritik önem taşıyacak. Çünkü 330’a ulaşamayan madde düşmüş olacak. Sonra da teklifin “tümü” oylanacak. Tümünün de aynı şekilde 330’un üzerinde oy alması gerekiyor. Aksi takdirde, maddeler teker teker 330’un üzerinde oy alsa bile, tümünün oylamasında 330 bulunamazsa, teklifin tümü düşmüş olacak.

AK Parti, Meclis Genel Kurulu’ndaki iki tur görüşmelerin en fazla 17 gün sürmesini planlıyor. Dolayısıyla Ocak ayı sonunda Cumhurbaşkanı’nca da onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış olması hedefleniyor. 31 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanması halinde ise Türkiye, yeni sistemi oylamak üzere 2 Nisan Pazar günü referandum sandığına gitmiş olacak.