MECLİS'TE TUTUKLU HDP'LİLERİ SAYAN VEKİLE ŞEHİTLERLE YANIT

Meclis'te tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

HDP'li Burcu Çelik, tutuklu vekillerin ismini sayınca, AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı'dan şehitlerin isimleriyle yanıt geldi.

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HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik'in her oylama sonrasında TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın "Oyunu kullanmayan milletvekili var mı?" sorusu üzerine HDP'nin tutuklu milletvekillerinin isimlerini saymasına AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ İSİMLERİ SAYDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise PKK'lı teröristlerin şehit ettiği isimleri de okuyarak, "Yasin Börü mezarda, Muhammet Fatih Safitürk mezarda, Dolmabahçe şehitleri mezarda, Kayseri şehitleri mezarda, Merasim Sokak şehitleri mezarda, Kızılay şehitleri mezarda." diye bağırdı.

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