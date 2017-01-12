MECLİS'TE ÜÇÜNCÜ MADDE KABUL EDİLDİ

Meclis'te üçüncü madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indiren üçüncü maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341  kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.
 
Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve  askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.
 
Oylama yenilendi
 
Bu arada, anayasa değişiklik teklifinin üçüncü maddesinin oylamasında  kavga yaşanması, gizli oylamanın yenilenmesine neden oldu.
 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamayı başlattıktan sonra  milletvekilleri sıraya girerek oylarını kullanmaya başladı. Bu sırada salonda AK  Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavga üzerine Aydın, iki kez  oylamayı durdurdu.
 
Başkanvekili Aydın, tartışmanın yumruklaşmaya kadar varması üzerine oy  zarflarının atıldığı kupaların güvence altına alınmasını istedi ve birleşime ara  verdi. Ahmet Aydın, aradan sonra oylama işleminin yenileneceğini, eski oy  zarflarının Katip Üyelerin nezaretinde imha edileceğini duyurarak, gizli oylamaya geçti.
 
Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesinin görüşmelerine başlandı
 
TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda 4. maddenin görüşmelerine başlandı.
 
Söz konusu madde ile Anayasa'nın ‘TBMM'nin seçim dönemi' başlıklı maddesi, ‘TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi' olarak değişiyor. Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

AA
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