Media Markt ülkeden ayrılıyor

Dünyaca ünlü elektronik satış mağazası Media Markt'ın, İsveç'teki bütün mağazalarını sattığı ve ülkeden ayrılacağı belirtildi.



İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, 2006 yılında İsveç piyasasına giren Alman devinin ülke genelindeki 26 mağazasını Norveçli elektronik şirket Norska Expert'te sattığı belirtildi.



Ekonomik nedenle İsveç'ten çekilme kararı aldığı kaydedilen Media Markt'ın 11 yılda 300 milyon avro zarar ettiği ifade edildi. 1979 yılında Almanya’da kurulan Media Markt, binden fazla mağazası ile 15 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor.



Yaklaşık 20 milyar avro cirosu olan Media Markt, Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği perakendecisi konumunda bulunuyor.



