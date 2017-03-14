Medya aşkı sona erdi !

Kanal D'de geçtiğimiz sezon yayınlanan 'Kısmetse Olur' programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West-Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi.

'Survivor 2017' yarışmasından açlığa dayanamadığı gerekçesiyle kendi isteğiyle ayrılan Eser West ile 'Kısmetse Olur' evinde tanıştığı sevgilisi Cansel Çördük, yollarını ayırmaya karar verdi.

Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Cansel'in, ayrılık sonrası İnstagram hesabından "Her son yeni bir başlangıçtır hayatta" notuyla kendi fotoğrafını paylaşması dikkati çekti.