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MEDYA AŞKI SONA ERDİ !

Medya aşkı sona erdi !

Kanal D'de yayınlanan ''Kısmetse Olur'' programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan çift ayrılma kararı aldı.

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Kanal D'de geçtiğimiz sezon yayınlanan 'Kısmetse Olur' programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West-Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi.

'Survivor 2017' yarışmasından açlığa dayanamadığı gerekçesiyle kendi isteğiyle ayrılan Eser West ile 'Kısmetse Olur' evinde tanıştığı sevgilisi Cansel Çördük, yollarını ayırmaya karar verdi.

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Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

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Cansel'in, ayrılık sonrası İnstagram hesabından "Her son yeni bir başlangıçtır hayatta" notuyla kendi fotoğrafını paylaşması dikkati çekti.

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